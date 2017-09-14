Порошенко рассказал, когда Украина вступит в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко считает, что вступление Украины в Европейский союз является вопросом лет, а не десятилетий. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, опубликованном сегодня WestdeutscheZeitung.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 112.ua.
"В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос лет, а не десятилетий. Вряд ли какая другая страна проявляет больше энтузиазма по отношению к Европе, чем Украина", - подчеркнул президент.
Порошенко решительно настроен на продолжение реформ в стране, отметив, что перед вступлением в ЕС Украина должна вступить в НАТО.
"Я поставлю курс на вступление Украины в НАТО, а затем в ЕС. Мы будем решительно продолжать путь реформ. Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина достигла большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет", - подчеркнул президент.
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Также он отметил, что "сам создал специальный антикоррупционный трибунал, которого нет в большинстве европейских стран", а за участие в коррупционных делах в стране арестовывают и министров. По его мнению, основа для взяточничества и коррупции в государстве ликвидирована, органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше снизить коррупцию в стране...