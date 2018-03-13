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В Румынии сделали заявление об аннексии Крыма

В Румынии сделали заявление об аннексии Крыма
Уже завтра в Крыму пройдут незаконные выборы президента РФ.

Официальный Бухарест заявляет, что решительно осуждает аннексию Россией Крыма и связанное с этим продолжающееся нарушение основных принципов и норм международного права.

Об этом 17 марта говорится в сообщении МИД Румынии, опубликованном в Твиттере. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на ru.krymr.com

«Румыния решительно осуждает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией и продолжающееся нарушение основных принципов и норм международного права. Румыния решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и твердо участвует в политике непризнания (российских выборов – КР) Европейским Союзом», – говорится в сообщении.

Российские власти 18 марта намерены провести выборы президента России в аннексированном Крыму. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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