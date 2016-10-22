Украинским военным передали новое мощное оружие

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новую отечественную снайперскую винтовку UR-10, которая призвана заменить устаревшую, по мнению многих, СВД. Об этом сообщает пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Соцпортал.
Сообщается, что на данный момент украинская армия преимущественно оснащена СВД-7,62 мм, которая эффективно работает на расстоянии до 800 метров.
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Многие считают эту снайперскую винтовку морально и физически устаревшей, поэтому ей на замену и предложена украинская винтовка UR-10...