| | Фотофакт: в одном из цехов МТЗ случился пожар
События

Фотофакт: в одном из цехов МТЗ случился пожар

Фотофакт: в одном из цехов МТЗ случился пожар
МИНСК, 17 мар — Sputnik. В одном из цехов Минского тракторного завода произошло возгорание, сообщили в субботу в пресс-службе Минского городского управления МЧС.В 10:53 пожарным поступило сообщение о загорании в покрасочной камере № 1 цеха кабин на территории ОАО «Минский тракторный завод» по улице Долгобродской, 29.Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако по внешним признакам ничего не наблюдалось.Сотрудники МЧС на месте пожара в МТЗ.Как позже стало известно, в цехе произошло тление отложений краски внутри неэксплуатируемой покрасочной камеры на площади пяти квадратных метров.В результате инцидента пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия и цеха кабин не был остановлен.Среди причин пожара рассматривается версия о нарушении противопожарных требований при проведении огневых работ...

Еще по теме

В России горит химический завод: появилось видео крупного пожара

В России горит химический завод: появилось видео крупного пожара

12-03-2017, 11:36
Читать
Тела двух человек обнаружили во время крупного пожара в цехе в Днепре

Тела двух человек обнаружили во время крупного пожара в цехе в Днепре

29-09-2016, 13:36
Читать
В Ужгороде случился мощный пожар на заводе

В Ужгороде случился мощный пожар на заводе "Модуль"

27-09-2016, 02:06
Читать
В Мариуполе горел комбинат имени Ильича

В Мариуполе горел комбинат имени Ильича

20-01-2016, 11:36
Читать
Горел Дружковский машиностроительный завод

Горел Дружковский машиностроительный завод

5-01-2016, 14:09
Читать
В Москве загорелись Минобороны и ТЭЦ

В Москве загорелись Минобороны и ТЭЦ

19-11-2015, 17:21
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail