Фотофакт: в одном из цехов МТЗ случился пожар

МИНСК, 17 мар — Sputnik. В одном из цехов Минского тракторного завода произошло возгорание, сообщили в субботу в пресс-службе Минского городского управления МЧС.В 10:53 пожарным поступило сообщение о загорании в покрасочной камере № 1 цеха кабин на территории ОАО «Минский тракторный завод» по улице Долгобродской, 29.Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако по внешним признакам ничего не наблюдалось.Сотрудники МЧС на месте пожара в МТЗ.Как позже стало известно, в цехе произошло тление отложений краски внутри неэксплуатируемой покрасочной камеры на площади пяти квадратных метров.В результате инцидента пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Технологический процесс предприятия и цеха кабин не был остановлен.Среди причин пожара рассматривается версия о нарушении противопожарных требований при проведении огневых работ...