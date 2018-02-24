Районная хоккейная команда попала в ДТП на трассе в Башкирии

[img]http://rusevik.ru/data:image/svg xml,[/img]Во время загрузки произошла ошибка.В Объединенной федерация хоккея Башкирии уточнили, что в аварии погиб вратарь районной команды. «В результате автомобильной катастрофы погиб голкипер команды Татышлинского района Айнур Гатин. Он вместе с друзьями по команде ехал на очередной матч чемпионата Уфимской любительской хоккейной лиги. В результате ДТП три человека доставлены в больницу», — сказали в федерации, выразив соболезнования родным и близким погибшего...