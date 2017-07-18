| | Ученые рассказали, какая профессия способствует повышению уровня счастья человека
Здоровье

Ученые рассказали, какая профессия способствует повышению уровня счастья человека

Ученые рассказали, какая профессия способствует повышению уровня счастья человека
Предпринимательство - источник счастья и свободы.

В опросе британских специалистов приняли участие 5 тысяч респондентов из Великобритании, США, Новой Зеландии и Австралии. В результате выяснилось, что наиболее счастливыми были те люди, которые занимались частной предпринимательской деятельностью.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.

Авторы исследования отмечают, что несмотря на то, что в большинстве случаев жизнь частных предпринимателей сопряжена с более высоким уровнем стресса, а доход нестабилен, они отмечают более высокий уровень счастья в сравнении с теми, кто работает в найме.

Результаты исследования также показали, что частные предприниматели в абсолютно разных направлениях деятельности были более успешны в своей карьере и чувствовали себя более удовлетворенными своей профессиональной деятельностью. Кроме того, у частных предпринимателей есть больше возможностей для реализации своих идей и инноваций, что, в свою очередь, дает им возможность развиваться в том направлении, которое им нравится.

Читайте также: Ученые рассказали, какая диета вредит печени


«Частные предприниматели ценят свою автономию. У них есть свобода. Для инноваций, выражения своих мыслей и реализации своих идей. Они непрерывно получают опыт, а также могут сами руководить своим временем и не тратить на работу столько времени, сколько тратят люди в найме», - говорит соавтор исследования Питер Уорр из Шеффилдского университета...

Еще по теме

Ученые рассказали, сколько нужно денег для счастья

Ученые рассказали, сколько нужно денег для счастья

18-07-2017, 22:48
Читать
Медики рассказали, сколько надо спать для полного счастья

Медики рассказали, сколько надо спать для полного счастья

20-06-2017, 16:31
Читать
Исследование: секс делает людей счастливее

Исследование: секс делает людей счастливее

30-04-2017, 21:45
Читать
Ученые раскрыли самый простой секрет счастья

Ученые раскрыли самый простой секрет счастья

8-08-2016, 04:27
Читать
Ученые рассказали, какая диета вредит печени

Ученые рассказали, какая диета вредит печени

16-06-2016, 14:31
Читать
Ученые рассказали, сколько нужно заниматься сексом для полного счастья

Ученые рассказали, сколько нужно заниматься сексом для полного счастья

18-11-2015, 22:00
Читать
Здоровье

Редактор раздела Здоровье
Написать на e-mail