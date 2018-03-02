Ученые рассказали, как источники света во время сна приводят к депрессии

В исследовании, недавно опубликованном в Американском журнале эпидемиологии, обнаружена прямая связь между даже слабым источником света и симптомами депрессии у пожилых людей.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на hvylya.net.
«Полученные данные показывают, что полная темнота полезна не только для качества сна, но и для психического здоровья», — говорит один из авторов исследования, Кенджи Обаяши, профессор кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии медицинского университета Нара в Японии.
«Абсолютная темнота в спальне может стать новым и эффективным способом предотвращения депрессии», — добавляет Кенджи.
Исследователи в течение двух ночей замеряли уровень освещенности в спальнях у 863 пожилых японцев при помощи специальных световых индикаторов, позволяющих максимально точно оценить количество света во время сна. Участвовавшие в исследовании люди также вели журнал, в котором оценивали качество своего сна, и в течение двух лет проходили обследования на предмет симптомов депрессии.
У семидесяти трех человек за этот период развилась депрессия, и учёные выявили связь между прогрессией этого заболевания и воздействием света во время сна. Люди, которые подвергались воздействию света мощностью более пяти люксов, пока спали, гораздо чаще заболевали депрессией, чем те, кто спал в абсолютно тёмной комнате. (К примеру, 10 люксов это мощность света свечи, если смотреть на неё с расстояния в 30 сантиметров). Из этого исследования не понятно, как долго нужно подвергаться воздействию света во время сна, чтобы заработать депрессию, но предварительное исследование на хомячках показало, что им достаточно четырёх недель сна при освещенности в пять люксов, чтобы у них проявились симптомы этого заболевания.
Сон в освещённой комнате, вероятно, не единственная причина развития депрессии, а исследование не предполагало выявления причин. До конца пока неясно, как свет связан с депрессией, хотя Обаяши говорит, что всё дело может быть в нарушениях сна. Под воздействием света ночью организм может сбросить внутренние часы и нарушить секрецию мелатонина (гормона, который способствует здоровому сну), что в дальнейшем может иметь психологические последствия, говорит Кенджи.
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Хотя исследование было направлено на пожилых людей, Обаяши предупреждает, что для молодых людей спать при свете может быть еще более опасно, так как их глаза более чувствительны и получают больше света. «Способность воспринимать свет у глаза 70-ти летнего в пять раз меньше, чем у подростка», — говорит учёный, поэтому, похоже, неплохо было бы оградить себя от любого источника света во время сна, независимо от вашего возраста...