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Здоровье

Ученые нашли связь между уровнем эмпатии и аутизмом

Ученые нашли связь между уровнем эмпатии и аутизмом
Также ученым удалось выяснить несколько любопытных фактов об эмпатии.

Ученые утверждают, что сопереживание — это не просто то, что мы развиваем в процессе нашего воспитания и жизненного опыта, но оно также частично унаследовано. Кроме того, выяснилось, что эмпатия более присуща женщинам, нежели мужчинам.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на economistua.com.

В исследовании при участии 46 000 человек, проведенном учеными Кембриджского университета, впервые были обнаружены доказательства того, что гены играют определенную роль в том, насколько мы чутки.

Люди, принимавшие участие в исследовании, имели собственный «коэффициент эмпатии» (EQ), измеренный с помощью вопросника, и сдали образцы слюны для тестирования ДНК. После этого ученые начали поиски различий в генах, которые могли бы объяснить, почему некоторые из нас более чутки, чем другие.

Они обнаружили, что, по меньшей мере 10% генетических различий отвечают за то, насколько человек склонен к эмпатии.

Доктор Варун Уорриер, возглавлявший исследование уверен: «Это важный шаг к пониманию роли, которую генетика играет в эмпатии. Но поскольку только одна десятая доля в степени эмпатии между индивидуумами сводится к генетике, одинаково важно понимать негенные генетические факторы».

Что качается различия в эмпатии между полами, то женщины набрали в среднем 50 балов из опросника на 80 пунктов, тогда как мужчины лишь 41.

Помимо этого ученые также обнаружили, что генетические различия, связанные с более низким уровнем эмпатии, также связаны с более высоким риском аутизма.

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Впрочем, сами исследователи признают наличие ограничений для проведения исследований. Например, коэффициент эмпатии — это самоотчетный опрос, который может исказить результаты.

И хотя были обнаружены генетические различия между людьми, которые были более или менее чуткими, ученым не удалось найти конкретные «гены эмпатии»...

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