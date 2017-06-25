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Здоровье

Мозг не дремлет: ученые рассказали, чем же занимается мозг пока мы спим

Мозг не дремлет: ученые рассказали, чем же занимается мозг пока мы спим
Мозгу необходимо сохранять идеальный баланс между отдыхом и работой.

Ученые заявили о том, что в процессе сна из мозга "удаляются" ненужные воспоминания, а связи между нейронами, которые содержат актуальную информацию, наоборот, укрепляются.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на zn.ua

В ходе исследования ученые наблюдали за нейронами мозга во время фазы медленного сна. Для этого они стимулировали нейроны в мозге у мышей. В результате исследователи установили, что связь между нейронами, которые содержат актуальную информацию, усиливается, в то время как связь между теми, которые содержат не такую важную информацию, ослабевает.

По мнению ученых, если все эти связи будут в одинаковой мере укрепляться во время сна, это приведет к чрезмерному возбуждению нервной системы.

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Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу...

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