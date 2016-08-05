| | На фоне танка: в "Л/ДНР" агитировали за "борца со злом" Путина
Социум

На фоне танка: в "Л/ДНР" агитировали за "борца со злом" Путина

Еще по теме

На Донбассе записали безумное обращение к Путину на фоне танка: опубликован ...

На Донбассе записали безумное обращение к Путину на фоне танка: опубликован ...

Вчера, 19:45
Читать
Машина раздавила 2-летнего ребенка, пока его родители делали селфи у танка ...

Машина раздавила 2-летнего ребенка, пока его родители делали селфи у танка ...

5-08-2016, 09:01
Читать
В Омской области ребенок попал под колеса машины, пока его родители делали ...

В Омской области ребенок попал под колеса машины, пока его родители делали ...

5-08-2016, 07:47
Читать
В сети сделали видеопародию на рекламу танка Путина

В сети сделали видеопародию на рекламу танка Путина

17-05-2016, 16:10
Читать
В Мариуполе агитировали против вступления в Евросоюз (фото)

В Мариуполе агитировали против вступления в Евросоюз (фото)

7-01-2016, 18:45
Читать
Как агитировали избирателей 24 года назад

Как агитировали избирателей 24 года назад

1-12-2015, 16:03
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail