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Экономика

Министр рассказал, как в Украине будут сокращать количество получателей субсидий

Министр рассказал, как в Украине будут сокращать количество получателей субсидий
Действующая система субсидий не поощряет их получателей экономить энергоресурсы.

Количество получателей субсидий в Украине будет сокращаться по мере внедрения мер энергоэффективности и повышения доходов населения.

Об этом в интервью рассказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на «Апостроф».

«Будут расти доходы – будет уменьшаться количество тех, кто получает субсидии. Мы движемся в направлении энергоэффективности, чтобы действительно сэкономить потребление энергии и таким образом уменьшить количество людей, которые нуждаются в субсидии», — сказал глава Минрегионразвития.

«Часто активные жители, которые проживают в одном доме с людьми, которые получают субсидии и не мотивированы вкладывать в энергоэффективность, не могут принять решение о привлечении кредитных средств на энергоэффективную программу», — почеркнул Зубко.

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Для того, чтобы получателям субсидий стало выгодно экономить ресурсы, правительство внедряет монетизацию субсидий, на последнем этапе которой потребители смогут направить сэкономленные средства на покрытие кредитов или на повышение энергоэффективности...

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