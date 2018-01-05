Эксперт рассказал, что ждет гривну в 2018 году

Эксперт отметил, что курс гривны никто не держит, поэтому он будет нестабильным. То есть, если в какой-то момент в Украину приходит больше долларов, то гривна закрепляется.
Об этом заявил эксперт Реанимационного пакета реформ Тарас Козак, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.
Он заверил, что, если есть большой спрос на доллар, то курс усиливается, курс растет.
Украинцы видят сезонность: весной и летом гривна всегда усиливается, а осенью и зимой она ослабляется. Это происходит потому, что начиная с февраля в Украину приходит большое количество валютной экспортной выручки от агропроизводителей, – прокомментировал Козак.
"Вскоре будут весенние полевые работы и большие агропроизводители заводят сюда выручку от продажи товара в прошлом году. Они заводят ее в страну, а это – миллиарды долларов, и продают для того, чтобы получить гривну и купить все необходимое. И тогда обычно курс усиливается. А вот когда урожай собрали, работы закончились, агрокомпании стараются не приводить валюту, так как не очень доверяют нашей банковской системе.
Нацбанк и Минфин работают над тем, чтобы эта сезонность уменьшилась.
Возможно, мы увидим курс 25, а сегодня 26,2. Осенью, если продолжится та же тенденция, гривна, видимо, тоже опустится до курса 28-29,– спрогнозировал эксперт.
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Он отметил, что если так случится, что МВФ разорвет соглашение с Украиной, а есть такая вероятность, что гривна упадет сильнее, потому что без поддержки западных партнеров нам нелегко.
С другой стороны, МВФ обнародовал несколько месяцев назад прогноз курса доллара на ближайшие 3 года. Он прогнозирует, что к 2020 году среднегодовой курс гривны будет колебаться в пределах 27-27,5 гривен за доллар,– отметил Козак...