Национальный банк Украины презентовал новую стратегию

Национальный банк Украины (НБУ) подготовил стратегию регулятора, устанавливающую цели на среднесрочный период.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.
По словам главы НБУ Якова Смолия, Нацбанк проанализировал потребности участников финансовой экосистемы и условия среды, в которой они работают, и на основе этого сформировал "дорожную карту" НБУ для достижения семи целей.
Стратегия регулятора состоит из следующих пунктов:
1. Низкая и стабильная инфляция;
2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система;
3. Возобновление кредитования;
4. Эффективное регулирование финансового сектора;
5. Свободное движение капитала;
6. Финансовая инклюзия;
7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.
"Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. Национальный банк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором будем способствовать экономическому росту", - отметил Смолий.
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Также отмечается, что на презентации стратегии НБУ присутствовали представители международных финансовых институтов, посольств, регуляторов финансового рынка, банковского сообщества, общественных организаций, экспертных кругов и медиа, чиновники, а также команда регулятора...