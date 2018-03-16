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Экономика

Национальный банк Украины презентовал новую стратегию

Национальный банк Украины презентовал новую стратегию
На презентации стратегии НБУ присутствовали представители международных финансовых институтов.

Национальный банк Украины (НБУ) подготовил стратегию регулятора, устанавливающую цели на среднесрочный период.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 24tv.ua.

По словам главы НБУ Якова Смолия, Нацбанк проанализировал потребности участников финансовой экосистемы и условия среды, в которой они работают, и на основе этого сформировал "дорожную карту" НБУ для достижения семи целей.

Стратегия регулятора состоит из следующих пунктов:

1. Низкая и стабильная инфляция;

2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система;

3. Возобновление кредитования;

4. Эффективное регулирование финансового сектора;

5. Свободное движение капитала;

6. Финансовая инклюзия;

7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

"Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. Национальный банк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором будем способствовать экономическому росту", - отметил Смолий.

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Также отмечается, что на презентации стратегии НБУ присутствовали представители международных финансовых институтов, посольств, регуляторов финансового рынка, банковского сообщества, общественных организаций, экспертных кругов и медиа, чиновники, а также команда регулятора...

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