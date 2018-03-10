| | "Глобальная опасность": сенаторы США призвали Трампа предотвратить строительство "Северного потока-2"
Экономика

"Глобальная опасность": сенаторы США призвали Трампа предотвратить строительство "Северного потока-2"

"Глобальная опасность": сенаторы США призвали Трампа предотвратить строительство "Северного потока-2"
Проект сделает партнеров США в Европе более уязвимыми.

Группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на epravda.com.ua.

Соответствующее письмо сенаторы направили в четверг, 15 марта, на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Среди сенаторов, подписавших обращение, 28 представляют Республиканскую партию, 11 - Демократическую.

По их мнению, проект сделает партнеров США в Европе "более уязвимыми перед пагубным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе".

Также американские законодатели обеспокоены тем, что появление "Северного потока-2" нанесет вред украинской экономике, для которой транзит российского газа в Европу имеет важное значение.

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Этот газопровод в обход Украины устранит одну из самых значимых причин, по которым Россия избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", - говорится в письме...

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