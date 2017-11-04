Украина ввела экономические санкции против государств африканского континента

Президент Петр Порошенко подписал два указа, вводят санкции против двух стран на африканском континенте. Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на informator.
Так, президентским указом №70 / 2018 санкции вводятся против Республики Гвинея-Бисау, во исполнение резолюции Совета Безопасности ООН №2048. Отмечается, что персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к физическим лицам будут действовать в течение пяти лет.
Кроме этого, указом №71 / 2018 вводятся персональные специальные экономические и другие ограничительные меры по Южному Судану. Согласно тексту документа, санкции введены в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 2206, они также будут действовать в течение пяти лет.
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В прошлом году в докладе Amnesty International сообщалось, что "Укринмаш подписал контракт с ОАЭ на поставку тысяч пулеметов, минометов, РПГ и миллионов боеприпасов в Южный Судан". Однако впоследствии на предприятии заявила, что по договорам не было совершено ни одной поставки.
Также, недавно ВВС узнали, что наемники из российских частных военных компаний, которые ранее воевали на востоке Украины и в Сирии, теперь участвуют и в вооруженном конфликте в Судане на стороне правительства Омара Башира...