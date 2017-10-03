| | МИД Беларуси направил официальный запрос Литве по поводу досмотра белоруски
Политика

МИД Беларуси направил официальный запрос Литве по поводу досмотра белоруски

МИД Беларуси направил официальный запрос Литве по поводу досмотра белоруски
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Литовской стороне направлен официальный запрос по поводу ситуации с досмотром белорусской гражданки в аэропорту Вильнюса, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.Как ранее сообщал Sputnik, белорусскую гражданку Веронику Кошар задержали у трапа самолета 16 марта в Вильнюсе. Ее подозревали в транспортировке наркотиков. В итоге женщина пережила не только обыски, но еще и эндоскопию, МРТ и несколько рентгеновских исследований. Только после этих процедур белоруску отпустили и извинились.Как стало известно в субботу, литовская сторона подтвердила, что Вероника Кошар была задержана в аэропорту. В Литве начато внутреннее расследование инцидента.Белоруска, которую в Вильнюсе приняли за наркокурьера, прошла все круги ада.Пострадавшая путешественница рассказала Sputnik, что с ней уже связались представители Министерства внутренних дел и Министерства иностранных дел Беларуси, а также представитель посольства нашей страны в Литве...

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