Пранкеры разыграли европейскую правозащитницу от имени главы Верховной Рады

Среди прочего у Шиффер спросили о законности предстоящих 18 марта выборов президента России. На это она ответила, что российские избирательные законы не соответствуют международным стандартам, при этом и они, по ее словам, нарушаются.Также пранкер спросил, можно ли создать «информационный шум» вокруг российских выборов. В ответ правозащитница пообещала предоставить «Парубию» все необходимые данные, в том числе от ассоциации «Голос».Телеканал НТВ 16 марта показал расследование о работе «Голоса». Авторы программы отметили, что наблюдатели от «Голоса» собираются следить за российскими выборами дистанционно — через онлайн-трансляции с избирательных участков. По мнению журналистов НТВ, «так называемые активисты смогут сливать в интернет поток негативных сообщений о якобы имевших место фальсификациях, не предъявляя никаких доказательств».В 2015 году российский Минюст включил «Голос» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Выборы президента России пройдут 18 марта...