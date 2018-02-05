Уличная камера в Перу сняла странный светящийся объект

На одном из зданий перуанского портового города Баврранка, расположенного на набережной, установлена видеокамера, которая в ночь с 11 на 12 марта зафиксировала нечто совершенно необъяснимое. Загадочный светящийся объект странной, постоянно меняющейся, формы вдруг появился перед объективом и в течение 40 секунд приковывал к себе «внимание» видеорегистратора, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Esoreiter.
Видеоролик, не смотря на его низкое «ночное» качество, разлетелся в Сети интернет и вызвал неоднозначные суждения. Странное свечение в небе над Авениде Грау многие приняли за НЛО, тем более что в подлинности видео сомневающихся практически не нашлось.
Другие посчитали, что всему виной могут быть блики от уличного освещения, то есть произошел так называемый психосоциальный феномен, использующий фальшивые образы. Данные скептики посоветовали авторам таких вот видеоматериалов с помощью камер наблюдения ловить воров и прочих преступников, а не пришельцев и привидения.
Впрочем, нашлись и кибернауты, которые уверены, что это не пришелец и не парейдолическая иллюзия, а редкое природное явление, как, к примеру, Брокенский призрак. Такие, мол, вспышки редко, но случаются в атмосфере.
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В заключение скажем, как на данный феномен отреагировали сами жители города Баврранка. С большим интересом и даже некоторым восторгом. Дело в том, что в этом небольшой перуанском городке несколько видеокамер, однако за все время, как они были установлены, еще ни одна из них не фиксировала ничего подобного. Поэтому перуанцы этого портового городка даже несколько дней обсуждали случившееся, словно какое-то великое чудо…
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