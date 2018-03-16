| | Терпите, не болейте: в оккупированном Крыму рассказали о катастрофе с врачами
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Терпите, не болейте: в оккупированном Крыму рассказали о катастрофе с врачами

воскресенье, 18 марта 2018, 04:33
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В оккупированном Россией Крыму ощущается острый дефицит врачей.
Об этом сообщает Информатор.
Так, в государственным больницам и поликлиникам на полуострове необходимы около 900 докторов. Многие медики, приехавшие на полуостров, отправляются работать в частные клиники, либо вообще уходят из профессии.
К примеру в Судаке нет кардиолога, онколога, отоларинголога, эндокринолога и других специалистов. Такая ситуация сложилась из-за того что так называемые местные власти выселяют медиков из муниципального жилья.
"Если у вас сердечный приступ или заболевание, то вам, по большому счету, некому помочь. Кардиограмма сама ничего не покажет. Нужен врач для расшифровки", - жалуются местные жители.
За медицинской помощью людям приходится ездить в Симферополь. Однако обследование в стационаре там платное – 6 тысяч рублей в сутки.
Жители Судака говорят, что "власти" просят потерпеть и обещают прислать кардиолога через два месяца.
Терпите, не болейте: в оккупированном Крыму рассказали о катастрофе с врачами

Как сообщал "Апостроф", сеть ужаснули фотографии больницы в оккупированном Крыму...

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