Терпите, не болейте: в оккупированном Крыму рассказали о катастрофе с врачами

воскресенье, 18 марта 2018, 04:33Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ оккупированном Россией Крыму ощущается острый дефицит врачей.Об этом сообщает Информатор.Так, в государственным больницам и поликлиникам на полуострове необходимы около 900 докторов. Многие медики, приехавшие на полуостров, отправляются работать в частные клиники, либо вообще уходят из профессии.К примеру в Судаке нет кардиолога, онколога, отоларинголога, эндокринолога и других специалистов. Такая ситуация сложилась из-за того что так называемые местные власти выселяют медиков из муниципального жилья."Если у вас сердечный приступ или заболевание, то вам, по большому счету, некому помочь. Кардиограмма сама ничего не покажет. Нужен врач для расшифровки", - жалуются местные жители.За медицинской помощью людям приходится ездить в Симферополь. Однако обследование в стационаре там платное – 6 тысяч рублей в сутки.Жители Судака говорят, что "власти" просят потерпеть и обещают прислать кардиолога через два месяца.Как сообщал "Апостроф", сеть ужаснули фотографии больницы в оккупированном Крыму...