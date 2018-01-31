Компания Xiaomi выпустила новую глобальную прошивку для своих смартфонов

Одной из основных особенностей прошивки MIUI 9.5 Stable станет поддержка быстрых ответов на уведомления. Американская корпорация Google ввела данную функцию в ОС Android еще в 2016 году, однако в Xiaomi решили последовать примеру именитых коллег лишь в наши дни. Также традиционным успехом обновления платформы стало исправление ранее допущенных оплошностей и обнаруженных пользователями багов. Дабы слегка освежить звуковое сопровождение прошивки, эксперты Xiaomi вписали в MIUI 9.5 Stable новые рингтоны и аудиофайлы для разблокировки экрана.
Помимо жителей Азии, перепрошить смартфоны смогут россияне и остальные мировые владельцы китайских девайсов, функционирующих на глобальной международной версии платформы от Xiaomi...