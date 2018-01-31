| | Компания Xiaomi выпустила новую глобальную прошивку для своих смартфонов
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Компания Xiaomi выпустила новую глобальную прошивку для своих смартфонов

Китайский производитель смарт-техники Xiaomi презентовал 17 марта прошивку MIUI версии 9.5 Stable для смартфонов. Предполагается, установить последнее обновление операционной системы смогут пользователи девайсов, функционирующих на глобальной международной версии платформы от Xiaomi, включая жителей России.
Компания Xiaomi выпустила новую глобальную прошивку для своих смартфонов


Одной из основных особенностей прошивки MIUI 9.5 Stable станет поддержка быстрых ответов на уведомления. Американская корпорация Google ввела данную функцию в ОС Android еще в 2016 году, однако в Xiaomi решили последовать примеру именитых коллег лишь в наши дни. Также традиционным успехом обновления платформы стало исправление ранее допущенных оплошностей и обнаруженных пользователями багов. Дабы слегка освежить звуковое сопровождение прошивки, эксперты Xiaomi вписали в MIUI 9.5 Stable новые рингтоны и аудиофайлы для разблокировки экрана.
Помимо жителей Азии, перепрошить смартфоны смогут россияне и остальные мировые владельцы китайских девайсов, функционирующих на глобальной международной версии платформы от Xiaomi...

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