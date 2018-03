В Сети появились 9 минут геймплеая God of War 2018

¬ ночь на субботу к удовольствию пользователей, в —ети по€вилс€ дев€тиминутный ролик нового сюжета God of War этого года. ћежду тем, Santa Monica Studio ввела строжайший запрет на подобное видео до медиа-релиза, который должен состо€тьс€ в понедельник.Ћюбители и ценители мифологической вселенной God of War смогли в общих чертах оценить динамизм очередного повествовани€ и возросшие возможности, как спартанского военачальника ратоса, так и его врагов. –олик позвол€ет заметить и оценить новые типы оружи€. роме того, как видно из отрывочного эпизода, герой заказывает у кузнеца новый чудо-меч.† † † † † † † † † † † † † † † † † † ††¬оскрешение ратоса €вл€етс€ неожиданностью и, суд€ по всему, в ходе действи€ возвращение геро€ на бренную землю авторы детально объ€сн€т. роме ролика, в —ети по€вились снимки аксессуаров и статуэток из коллекционного набора God of War. ‘анаты игры смогут порадовать себ€ и друзей фигурами ратоса и јтре€. ¬ набор также входит тканева€ верси€ масштабной карты ћидгарда, а также стилбук...[/media]