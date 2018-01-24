В Сети появились 9 минут геймплеая God of War 2018

В ночь на субботу к удовольствию пользователей, в Сети появился девятиминутный ролик нового сюжета God of War этого года. Между тем, Santa Monica Studio ввела строжайший запрет на подобное видео до медиа-релиза, который должен состояться в понедельник.Любители и ценители мифологической вселенной God of War смогли в общих чертах оценить динамизм очередного повествования и возросшие возможности, как спартанского военачальника Кратоса, так и его врагов. Ролик позволяет заметить и оценить новые типы оружия. Кроме того, как видно из отрывочного эпизода, герой заказывает у кузнеца новый чудо-меч.Воскрешение Кратоса является неожиданностью и, судя по всему, в ходе действия возвращение героя на бренную землю авторы детально объяснят. Кроме ролика, в Сети появились снимки аксессуаров и статуэток из коллекционного набора God of War. Фанаты игры смогут порадовать себя и друзей фигурами Кратоса и Атрея. В набор также входит тканевая версия масштабной карты Мидгарда, а также стилбук...[/media]