| | В Сети появились 9 минут геймплеая God of War 2018
Наука

В Сети появились 9 минут геймплеая God of War 2018

В ночь на субботу к удовольствию пользователей, в Сети появился девятиминутный ролик нового сюжета God of War этого года. Между тем, Santa Monica Studio ввела строжайший запрет на подобное видео до медиа-релиза, который должен состояться в понедельник.
В Сети появились 9 минут геймплеая God of War 2018

Любители и ценители мифологической вселенной God of War смогли в общих чертах оценить динамизм очередного повествования и возросшие возможности, как спартанского военачальника Кратоса, так и его врагов. Ролик позволяет заметить и оценить новые типы оружия. Кроме того, как видно из отрывочного эпизода, герой заказывает у кузнеца новый чудо-меч.
                                      
Воскрешение Кратоса является неожиданностью и, судя по всему, в ходе действия возвращение героя на бренную землю авторы детально объяснят. Кроме ролика, в Сети появились снимки аксессуаров и статуэток из коллекционного набора God of War. Фанаты игры смогут порадовать себя и друзей фигурами Кратоса и Атрея. В набор также входит тканевая версия масштабной карты Мидгарда, а также стилбук...[/media]

Еще по теме

God of War получила дату релиза и сюжетный трейлер

God of War получила дату релиза и сюжетный трейлер

24-01-2018, 10:25
Читать
Полторы минуты нового геймплея God of War

Полторы минуты нового геймплея God of War

31-10-2017, 13:10
Читать
Sony выпустит God of War IV в марте 2018 года

Sony выпустит God of War IV в марте 2018 года

17-06-2017, 00:26
Читать
Раскрыта дата выхода новой God of War

Раскрыта дата выхода новой God of War

6-05-2017, 04:50
Читать
Раскрыты сроки выхода новой части God of War

Раскрыты сроки выхода новой части God of War

24-03-2017, 17:46
Читать
God of War обойдётся без многопользовательского режима

God of War обойдётся без многопользовательского режима

22-06-2016, 17:20
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail