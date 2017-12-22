7% иркутян готовы переехать в другой регион в поисках лучшей жизни

— Ниже среднего, конечно. Потому что очень много бедных семей.
— Средний. Мне не нравится, что грязно на улице, что сосульки висят.
— Средне, я бы сказала. Пенсии довольно низкие, ну и как-то, не знаю, в сравнении с Москвой — зарплаты.— Хотели бы вы переехать в другой регион?— На данный момент нет пока что. У меня здесь семья, у меня здесь и учёба.
— Хотелось бы. В Санкт-Петербург, там больше возможностей для детей.
— Мне не нравится этот город. Я бы хотел переехать в Париж. Он более эстетический.
— Да, если честно, хотела бы. У нас перспектив намного меньше, чем за рубежом либо в тех же больших городах.
— Нет конечно. Нет, нет, нет. Я считаю, у нас лучше.— Какие главные достоинства Иркутской области?— Конечно же люди, которые здесь живут. То есть доброта, человечность.
— Много ездила в командировки в другие города. Ну, конечно, красиво, интересно. Но все равно когда ты возвращаешься в свой город ну прям свое, родное.
— Близость к Байкалу. То что здесь можно доехать до Листвянки за 40 минут и отдохнуть, поесть омуля. Ну сейчас его нельзя есть, конечно...