| | 7% иркутян готовы переехать в другой регион в поисках лучшей жизни
Социум

7% иркутян готовы переехать в другой регион в поисках лучшей жизни

7% иркутян готовы переехать в другой регион в поисках лучшей жизни
Иркутск теряет людей. Семь процентов горожан готовы покинуть регион в поисках лучшей жизни. Таковы итоги опроса, который в крупных и средних российских городах провёл Финансовый университет при правительстве страны.Больше всего желающих — 20 процентов — переехать в Махачкале. А меньше — всего 5 — в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени. В Иркутской области численность населения сокращается уже давно. Так, в 2002 году в регионе жили 2 млн 581 человек. А во время последней переписи 2010 года насчитали уже на 153 тысячи человек меньше. По мнению специалистов, наиболее склонны к миграции молодые и те, у кого высокие доходы. Мы задали иркутянам три вопроса. Как они оценивают уровень жизни в Прибайкалье, хотели бы они переехать, а также какие преимущества есть у нашего региона. Смотрим, что ответили наши земляки.— Как вы оцениваете уровень жизни в Иркутской области?— Средне. Потому что не все условия для молодёжи есть.
— Ниже среднего, конечно. Потому что очень много бедных семей.
— Средний. Мне не нравится, что грязно на улице, что сосульки висят.
— Средне, я бы сказала. Пенсии довольно низкие, ну и как-то, не знаю, в сравнении с Москвой — зарплаты.— Хотели бы вы переехать в другой регион?— На данный момент нет пока что. У меня здесь семья, у меня здесь и учёба.
— Хотелось бы. В Санкт-Петербург, там больше возможностей для детей.
— Мне не нравится этот город. Я бы хотел переехать в Париж. Он более эстетический.
— Да, если честно, хотела бы. У нас перспектив намного меньше, чем за рубежом либо в тех же больших городах.
— Нет конечно. Нет, нет, нет. Я считаю, у нас лучше.— Какие главные достоинства Иркутской области?— Конечно же люди, которые здесь живут. То есть доброта, человечность.
— Много ездила в командировки в другие города. Ну, конечно, красиво, интересно. Но все равно когда ты возвращаешься в свой город ну прям свое, родное.
— Близость к Байкалу. То что здесь можно доехать до Листвянки за 40 минут и отдохнуть, поесть омуля. Ну сейчас его нельзя есть, конечно...

Еще по теме

В Забайкалье более половины жителей хотят переехать в другой регион

В Забайкалье более половины жителей хотят переехать в другой регион

22-12-2017, 02:39
Читать
710 млн человек на планете хотят сменить место жительства

710 млн человек на планете хотят сменить место жительства

14-07-2017, 01:10
Читать
Глава ФАДН рассказал о нежелании крымских татар переезжать на Украину

Глава ФАДН рассказал о нежелании крымских татар переезжать на Украину

27-02-2017, 10:51
Читать
Крымские татары не хотят на Украину - Русская планета

Крымские татары не хотят на Украину - Русская планета

27-02-2017, 08:26
Читать
Вера Брежнева хочет переехать из Москвы в Санкт-Петербург

Вера Брежнева хочет переехать из Москвы в Санкт-Петербург

20-11-2016, 01:28
Читать
Украинцы больше всего хотели бы уехать в Германию, Польшу и США

Украинцы больше всего хотели бы уехать в Германию, Польшу и США

11-08-2016, 03:03
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail