7% иркутян готовы переехать в другой регион в поисках лучшей жизни

Иркутск теряет людей. Семь процентов горожан готовы покинуть регион в поисках лучшей жизни. Таковы итоги опроса, который в крупных и средних российских городах провёл Финансовый университет при правительстве страны.Больше всего желающих — 20 процентов — переехать в Махачкале. А меньше — всего 5 — в Санкт-Петербурге, Москве и Тюмени. В Иркутской области численность населения сокращается уже давно. Так, в 2002 году в регионе жили 2 млн 581 человек. А во время последней переписи 2010 года насчитали уже на 153 тысячи человек меньше. По мнению специалистов, наиболее склонны к миграции молодые и те, у кого высокие доходы. Мы задали иркутянам три вопроса. Как они оценивают уровень жизни в Прибайкалье, хотели бы они переехать, а также какие преимущества есть у нашего региона. Смотрим, что ответили наши земляки.— Как вы оцениваете уровень жизни в Иркутской области?— Средне. Потому что не все условия для молодёжи есть.— Ниже среднего, конечно. Потому что очень много бедных семей.— Средний. Мне не нравится, что грязно на улице, что сосульки висят.— Средне, я бы сказала. Пенсии довольно низкие, ну и как-то, не знаю, в сравнении с Москвой — зарплаты.— Хотели бы вы переехать в другой регион?— На данный момент нет пока что. У меня здесь семья, у меня здесь и учёба.— Хотелось бы. В Санкт-Петербург, там больше возможностей для детей.— Мне не нравится этот город. Я бы хотел переехать в Париж. Он более эстетический.— Да, если честно, хотела бы. У нас перспектив намного меньше, чем за рубежом либо в тех же больших городах.— Нет конечно. Нет, нет, нет. Я считаю, у нас лучше.— Какие главные достоинства Иркутской области?— Конечно же люди, которые здесь живут. То есть доброта, человечность.— Много ездила в командировки в другие города. Ну, конечно, красиво, интересно. Но все равно когда ты возвращаешься в свой город ну прям свое, родное.— Близость к Байкалу. То что здесь можно доехать до Листвянки за 40 минут и отдохнуть, поесть омуля. Ну сейчас его нельзя есть, конечно...