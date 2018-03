В Великобритании и США прошли парады в честь Дня святого Патрика

Одно из главных празднеств состоялось в Дублине, где на улицы вышли тысячи людей в самых разнообразных костюмах. Особое внимание публики привлек исполнитель роли Люка Скайуокера из «Звездных войн», Марк Хэмилл, который стал почетным гостем праздника и объявил, что «сегодня вся галактика — ирландская».Star Wars actor @HamillHimself is the international guest of honour at the #StPatricksDay parade in Dublin today: https://t.co/gbxKayytpt pic.twitter.com/2xSojHVaKZ— Newstalk (@NewstalkFM) 17 марта 2018 г.Герцог и герцогиня Кембриджские по традиции посетили Ирландский гвардейский полк; Кейт Мидлтон вручила букетик клевера талисману полка — ирландскому волкодаву по имени Домнал.#KateMiddleton (sham)rocks a green coat to celebrate #StPatricksDay in London ? Green just might be her colour ? pic.twitter.com/jEfhsNSGuw— The Kit (@TheKit) 17 марта 2018 г.Река Чикаго в одноименном городе в штате Иллинойс традиционно окрасилась в зеленый цвет: для этого использовали натуральный краситель, состав которого держится в секрете; до попадания в воду он имеет оранжевый цвет.Take a look at the dyeing of the river for #StPatricksDay in Chicago. pic.twitter.com/MM6bk1tOjH— Fox News (@FoxNews) 17 марта 2018 г.Парады прошли также прошли в Нью-Йорке, Бостоне, Ливерпуле, Сиэтле, Питтсбурге и множестве других годов США, а также в других странах. Вечером в зеленый цвет окрасились статуя Христа-Искупителя в Рио-Де-Жанейро, Колизей и Эйфелева башня.Wherever you are in the world, I hope you have an amazing. #StPatricksDay pic.twitter.com/zaWSEOjogt— GirlThatWrites (@GirlThatWrites1) 17 марта 2018 г...