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Экономика

Названы будущие автомобильные интерфейсы

Множество водителей не очень лестно отзываются о сенсорных панелях в авто, зная как они работают при холодной погоде. Однако специалисты утверждают, что эти проблемы будут устранены, а попутно поведали об еще нескольких будущих функциях в машинах.
Названы будущие автомобильные интерфейсы


Баварский BMW 7 Series оборудовали системой жестикуляции, которая находится на начальном этапе разработке. Всего распознаются шесть жестов. В BMW I Inside Future внедрили голографический тачскрин Holoactive Touch, его виртуальные кнопки проецируются так, что находятся прямо под рукой автолюбителя.
Электрокар Volkswagen I.D. Vizzion оснащен технологией дополнительной реальности, для которой нужны очки Microsoft Holodens. В салоне японского Lexus UX имеется голографический интерфейс, несмотря на то, что в серийном авто он пропал.
Беспилотный прототип Mitsubishi EMIRAI 4 оборудовали штурвалом, чтобы автолюбитель мог управлять авто. Концепт от Bosch применяет ультразвук, имитирующий объемные кнопки и переключатели, благодаря чему можно их ощутить. Nissan создаст опцию телепатии, благодаря которой можно безопасно передвигаться по дорогам...

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Экономика

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