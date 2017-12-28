Geely вошла в ТОП-20 самых дорогих мировых автобрендов

Китайская автомобилестроительная компания Geely оказалась на 18-й позиции в перечне наиболее дорогих автобрендов в мире, согласно исследованиям агентства Brend Finance. Эксперты отмечают, что бренд поднялся на четыре ступеньки и попал в ТОП-20 ведущих автомобильных марок.Согласно заявлениям представителей Geely, сильный рост продаж бренда обусловлен существенным успехом реализации авто третьей генерации. Оценочная стоимость марки возросла на 62% и составила 6 млрд американских долларов. Интересен тот факт, что ежегодный рост продаж достиг 63% и превысил отметку в 1 240 000 единиц в минувшем году.В наступившем году китайские разработчики из Geely намерены осуществить стратегию, целью которой является выйти на продажи в 1 580 000 машин. К 2020 году компания собирается продавать по 2 млн машин каждый год...