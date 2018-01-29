| | Новый Ford Explorer приедет в Россию во втором квартале 2018 года
Экономика

Новый Ford Explorer приедет в Россию во втором квартале 2018 года

В скором времени в российских дилерских центрах стартует сбор предзаказов на новый внедорожник Ford Explorer. Первые машины приедут в автоцентры во втором квартале 2018 года.
Новый Ford Explorer приедет в Россию во втором квартале 2018 года


При обновлении машина получила светодиодные противотуманные осветители и решетку радиатора с добавлением хрома. В салоне разместят USB-порт для видеорегистраторов, пользующихся популярностью у россиян. Кроме того, авто снабдили улучшенной системой шумоизоляции.
В российской модификации Ford Explorer стоит выделить зимний пакет, включающий в себя обогрев лобового стекла и переделанный передний бампер для расширенных вседорожных параметров. Кроме того, машина предназначена для бензина с октановым числом 92.
Вероятно, под капот новинка получит 3,5-литровый атмосферный агрегат с производительностью 249 лошадиных сил. Цены на авто пока засекречены, но актуальная модель россиянам обойдется от 2 849 000 рублей...

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