Новый Ford Explorer приедет в Россию во втором квартале 2018 года

В скором времени в российских дилерских центрах стартует сбор предзаказов на новый внедорожник Ford Explorer. Первые машины приедут в автоцентры во втором квартале 2018 года.При обновлении машина получила светодиодные противотуманные осветители и решетку радиатора с добавлением хрома. В салоне разместят USB-порт для видеорегистраторов, пользующихся популярностью у россиян. Кроме того, авто снабдили улучшенной системой шумоизоляции.В российской модификации Ford Explorer стоит выделить зимний пакет, включающий в себя обогрев лобового стекла и переделанный передний бампер для расширенных вседорожных параметров. Кроме того, машина предназначена для бензина с октановым числом 92.Вероятно, под капот новинка получит 3,5-литровый атмосферный агрегат с производительностью 249 лошадиных сил. Цены на авто пока засекречены, но актуальная модель россиянам обойдется от 2 849 000 рублей...