| | РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ СЂР°СЃСЃС‚Р°Р»Р°СЃСЊ СЃ РѕС‚С†РѕРј СЃРІРѕРёС… РґРµС‚РµР№
Шоу-Биз и культура

РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ СЂР°СЃСЃС‚Р°Р»Р°СЃСЊ СЃ РѕС‚С†РѕРј СЃРІРѕРёС… РґРµС‚РµР№

Р‘СЂР°Р·РёР»СЊСЃРєР°СЏ СЃСѓРїРµСЂРјРѕРґРµР»СЊ РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ Р±СЂРѕСЃРёР»Р° РѕС‚С†Р° СЃРІРѕРёС… РґРµС‚РµР№ РїРѕ РёРјРµРЅРё Р”Р¶РµР№РјРё РњР°Р·СѓСЂ. РџР°СЂР° СЂР°СЃСЃС‚Р°Р»Р°СЃСЊ РїРѕСЃР»Рµ 10 Р»РµС‚ СЃС‡Р°СЃС‚Р»РёРІС‹С… СЃРµРјРµР№РЅС‹С… РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёР№, СЃС‚Р°СЂР°СЏСЃСЊ РЅРµ СЂР°Р·РіР»Р°С€Р°С‚СЊ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ Рѕ СЃРІРѕС‘Рј СЂР°СЃСЃС‚Р°РІР°РЅРёРё.
РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ СЂР°СЃСЃС‚Р°Р»Р°СЃСЊ СЃ РѕС‚С†РѕРј СЃРІРѕРёС… РґРµС‚РµР№

Р’РѕСЃРµРјСЊ Р»РµС‚ РЅР°Р·Р°Рґ РїСЂРµРґРїСЂРёРЅРёРјР°С‚РµР»СЊ Р”Р¶РµР№РјРё РњР°Р·СѓСЂ Рё Р±СЂР°Р·РёР»СЊСЃРєР°СЏ РјРѕРґРµР»СЊ РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ, РєРѕС‚РѕСЂРѕР№ РІ РґР°РЅРЅС‹Р№ РјРѕРјРµРЅС‚ 36 Р»РµС‚, РѕР±СЉСЏРІРёР»Рё С€РёСЂРѕРєРѕР№ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚Рё Рѕ СЃРІРѕРµР№ РїРѕРјРѕР»РІРєРµ. РџРµСЂРІС‹Р№ СЂРµР±С‘РЅРѕРє РІ РёС… СЃРµРјРµР№СЃС‚РІРµ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Рј РѕРєР°Р·Р°Р»Р°СЃСЊ РјР°Р»С‹С€РєР° РђРЅСЏ Р›СѓРёР·Р°, СЂРѕРґРёР»СЃСЏ СѓР¶Рµ РІ Р°РІРіСѓСЃС‚Рµ 2008 РіРѕРґР°, СЃРїСѓСЃС‚СЏ РЅРµРєРѕС‚РѕСЂРѕРµ РІСЂРµРјСЏ РїРѕСЃР»Рµ РїРѕРјРѕР»РІРєРё СЃС‡Р°СЃС‚Р»РёРІРѕР№ РїР°СЂС‹. Р’С‚РѕСЂРѕРіРѕ СЂРµР±С‘РЅРєР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ СЃРІРѕРµРјСѓ РІРѕР·Р»СЋР±Р»РµРЅРЅРѕРјСѓ РїРѕРґР°СЂРёР»Р° С‡РµС‚С‹СЂСЊРјСЏ РіРѕРґР°РјРё РїРѕР·Р¶Рµ, СЂРѕРґРёРІ СЃС‹РЅР°, РєРѕС‚РѕСЂРѕРіРѕ РЅР°Р·РІР°Р»Рё РќРѕР° Р¤РµРЅРёРєСЃ.
РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ СЂР°СЃСЃС‚Р°Р»Р°СЃСЊ СЃ РѕС‚С†РѕРј СЃРІРѕРёС… РґРµС‚РµР№

Р—Р°РјРµС‚РёРј, РЅРµСЃРјРѕС‚СЂСЏ РЅР° РґРѕР»РіРёРµ 10 Р»РµС‚ СЃРѕР¶РёС‚РµР»СЊСЃС‚РІР° Рё РґРІСѓС… СЃРѕРІРјРµСЃС‚РЅС‹С… РґРµС‚РµР№, РїР°СЂР° С‚Р°Рє Рё РЅРµ СЂРµС€РёР»Р°СЃСЊ РЅР° СѓР·Р°РєРѕРЅРёРІР°РЅРёРµ СЃРІРѕРёС… СЂРѕРјР°РЅС‚РёС‡РµСЃРєРёС… РѕС‚РЅРѕС€РµРЅРёР№. РџРѕ Р·Р°РІРµСЂРµРЅРёСЋ С„Р°РЅР°С‚РѕРІ Р±СЂР°Р·РёР»СЊСЃРєРѕР№ РїР°СЂС‹, РІ РїРѕСЃР»РµРґРЅРёР№ СЂР°Р· РёС… РІРёРґРµР»Рё РІ РѕР±С‰РµСЃС‚РІРµ РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіР° РЅР° Р РѕР¶РґРµСЃС‚РІРѕ. РРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ Рѕ СЂР°СЃСЃС‚Р°РІР°РЅРёРё РїР°СЂС‹ Р±С‹Р»Р° РѕРїСѓР±Р»РёРєРѕРІР°РЅР° РІ РёРјРµРЅРёС‚РѕРј РёР·РґР°РЅРёРё US Weekly.
РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂ Р’РµСЃС‚...

Еще по теме

Р“РѕР»Р°СЏ РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ С€РѕРєРёСЂРѕРІР°Р»Р° СЃРЅР ...

Р“РѕР»Р°СЏ РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ С€РѕРєРёСЂРѕРІР°Р»Р° СЃРЅР ...

18-02-2018, 14:27
Читать
РџРѕРєР»РѕРЅРЅРёРєРё 36-Р»РµС‚РЅРµР№ РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂС‹ РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ ...

РџРѕРєР»РѕРЅРЅРёРєРё 36-Р»РµС‚РЅРµР№ РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂС‹ РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ ...

11-01-2018, 02:48
Читать
РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ СѓРґРёРІРёР»Р° С„Р°РЅР°С‚РѕРІ СЃРІРѕР ...

РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ СѓРґРёРІРёР»Р° С„Р°РЅР°С‚РѕРІ СЃРІРѕР ...

29-12-2017, 16:10
Читать
РџРѕР»СѓРѕР±РЅР°Р¶РµРЅРЅР°СЏ РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ СЃС‚Р°Р» ...

РџРѕР»СѓРѕР±РЅР°Р¶РµРЅРЅР°СЏ РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР° РђРјР±СЂРѕСЃРёРѕ СЃС‚Р°Р» ...

21-12-2017, 20:25
Читать
РЎРµРєСЃСѓР°Р»СЊРЅР°СЏ СЃСЉРµРјРєР°: РћРіРѕР»РµРЅРЅР°СЏ РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР ...

РЎРµРєСЃСѓР°Р»СЊРЅР°СЏ СЃСЉРµРјРєР°: РћРіРѕР»РµРЅРЅР°СЏ РђР»РµСЃСЃР°РЅРґСЂР ...

21-12-2017, 17:56
Читать
Р•Р»РµРЅР° РџРѕРґРєР°РјРёРЅСЃРєР°СЏ Р·Р°СЏРІРёР»Р° Рѕ СЃРІРѕРёС… СЃС‚СЂР°Рґ ...

Р•Р»РµРЅР° РџРѕРґРєР°РјРёРЅСЃРєР°СЏ Р·Р°СЏРІРёР»Р° Рѕ СЃРІРѕРёС… СЃС‚СЂР°Рґ ...

4-11-2017, 21:16
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail