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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню
Пранкеры разыграли европейскую правозащитницу от имени главы Верховной Рады
МИД Беларуси направил официальный запрос Литве по поводу досмотра белоруски
ОБСЕ призвала Киев обеспечить соблюдение избирательных прав россиян
В РФ начались выборы президента, избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке
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Новый Ford Explorer приедет в Россию во втором квартале 2018 года
Geely вошла в ТОП-20 самых дорогих мировых автобрендов
Названы будущие автомобильные интерфейсы
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"Глобальная опасность": сенаторы США призвали Трампа предотвратить строительство "Северного потока-2"
События
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| Скромные звезды: 10 знаменитостей которые не выставляют свое богатство напоказ
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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