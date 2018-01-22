Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

Прошедшая ночь стала самой морозной с начала весны. По уточненным данным, в ночь на 17 марта температура воздуха опускалась до минус 18,6 градусов, в ночь на 1 марта — минус 18,5 градусов.Гидрометцентр РоссииТеплее всего в столичном регионе прошедшей ночью было в центре Москвы, где столбики термометров не показывали ниже минус 13,6 градусов мороза, в Тушино воздух остывал до минус 22,8 градусов, в Волоколамске — минус 24,6 градусов, а холоднее всего было в Клину — 27,3 градуса мороза.В течение дня воскресенья в Москве температура воздуха поднимется до минус 5–7 градусов, при переменной облачности осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, аномальные морозы начнут отступать из столичного региона, и температурный показатель 18 марта останется минимальным для весны 2018 года.Так, в понедельник днем температура воздуха составит уже минус 1–3 градуса, во вторник и среду ожидаются оттепели, однако среднее значение температуры по-прежнему окажется значительно ниже климатической нормы...