Мороз до 5 градусов ожидается в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в воскресенье в Москве, сообщили в Гидрометцентре РФ.«Днем без осадков, температура в Москве минус 3–5 градусов, местами гололедица», — говорится в сообщении. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, ветер западный и северо-западный, порывами до 5–10 м/с.Ночью температура в Москве опустится до минус 20 градусов, в центре города возможно 13–15 градусов ниже нуля.Температура в Подмосковье днем будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов. Ночью ожидается до минус 27 градусов.Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье на воскресенье из-за сильных морозов, сообщили в Гидрометцентре РФ...