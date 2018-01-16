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Стало известно, о чем будет новый фильм от режиссера "Киборгов"

Стало известно, о чем будет новый фильм от режиссера \"Киборгов\"
Новая картина также будет основана на исторических событиях.

Украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев намерен снять фильм о Конотопской битве. Об этом 17 марта на странице в Фейсбуке рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Крым.Реалии.

«Только что в Варшаве, после триумфального просмотра фильма «Киборги», Ахтем Сеитаблаев сделал заявление о том, что вся его творческая команда в ожидании работы над новым историческим фильмом, посвященным Конотопской битве, в ходе которой объединенные силы украинцев, крымских татар, поляков нанесли сокрушительное поражение московскому войску в июле 1659 года», – написал Чубаров.

Конотопская битва – один из центральных эпизодов украинско-российской войны 1658 – 1659 годов. Состоялась 28 июня (по новому стилю в июле) 1659 года между войсками гетмана Ивана Выговского и Крымского ханства с одной стороны и московским войском с другой возле города Конотопа современной Сумской области. Российское войско потерпело поражение и было вынуждено снять осаду Конотопа и отступить.

7 декабря 2017 года в прокат вышел фильм «Киборги» режиссера Ахтема Сеитаблаева о защитниках Донецкого аэропорта. Лента – художественная, но снималась по мотивам реальных событий. Съемки проводились в Киеве и Черниговской области. Общий бюджет фильма почти 48 миллионов гривен.

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