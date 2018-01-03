| | РљР°РјРµСЂР° РЅР°Р±Р»СЋРґРµРЅРёСЏ Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Р° РІ РџРµСЂСѓ РїСЂРёСЂРѕРґРЅСѓСЋ Р°РЅРѕРјР°Р»РёСЋ
Наука

РљР°РјРµСЂР° РЅР°Р±Р»СЋРґРµРЅРёСЏ Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Р° РІ РџРµСЂСѓ РїСЂРёСЂРѕРґРЅСѓСЋ Р°РЅРѕРјР°Р»РёСЋ

Р’ РџРµСЂСѓ РІР±Р»РёР·Рё РіРѕСЂРѕРґР° Р‘Р°СЂСЂР°РЅРєРё РєР°РјРµСЂР° РЅР°Р±Р»СЋРґРµРЅРёСЏ Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Р° РїСЂРёСЂРѕРґРЅСѓСЋ Р°РЅРѕРјР°Р»РёСЋ РІ Р°С‚РјРѕСЃС„РµСЂРµ. РР·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ РЅРµРѕР±С‹С‡РЅРѕРіРѕ СЃРІРµС‚СЏС‰РµРіРѕСЃСЏ РѕР±СЉРµРєС‚Р° Р±С‹Р»Рѕ С‚СѓС‚ Р¶Рµ РІС‹Р»РѕР¶РµРЅРѕ РІ СЃРѕС†РёР°Р»СЊРЅСѓСЋ СЃРµС‚СЊ Рё СЃС‚Р°Р»Рѕ РїСЂРµРґРјРµС‚РѕРј РґРёСЃРєСѓСЃСЃРёРё РјРµР¶РґСѓ РїСЂРѕС„РµСЃСЃРёРѕРЅР°Р»СЊРЅС‹РјРё СѓС„РѕР»РѕРіР°РјРё Рё СЃРєРµРїС‚РёРєР°РјРё-СЂР°С†РёРѕРЅР°Р»РёСЃС‚Р°РјРё.
РљР°РјРµСЂР° РЅР°Р±Р»СЋРґРµРЅРёСЏ Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Р° РІ РџРµСЂСѓ РїСЂРёСЂРѕРґРЅСѓСЋ Р°РЅРѕРјР°Р»РёСЋ

РђРЅРѕРјР°Р»СЊРЅС‹Р№ РѕР±СЉРµРєС‚ РїРѕСЏРІРёР»СЃСЏ РµС‰Рµ 12 РјР°СЂС‚Р° СЌС‚РѕРіРѕ РіРѕРґР°, СЃРїРѕСЂС‹ СѓР¶Рµ СЂР°Р·РІРµР»Рё РѕРїРїРѕРЅРµРЅС‚РѕРІ РїРѕ СЂР°Р·РЅС‹Рј РјРёСЂРѕРІРѕР·Р·СЂРµРЅС‡РµСЃРєРёРј Р»Р°РіРµСЂСЏ. РЈС„РѕР»РѕРіРё РїРѕР»Р°РіР°СЋС‚, С‡С‚Рѕ Р°РЅРѕРјР°Р»СЊРЅРѕРµ СЃРІРµС‚СЏС‰РµРµСЃСЏ РѕР±Р»Р°РєРѕ, СЌС‚Рѕ РїРѕС‡С‚РѕРІР°СЏ РєРѕРјРјСѓРЅРёРєР°С†РёСЏ РёРЅРѕРїР»Р°РЅРµС‚РЅРѕР№ С†РёРІРёР»РёР·Р°С†РёРё, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ С‚РµСЃС‚РёСЂРѕРІР°Р»Р° Р—РµРјР»СЏРЅ РЅР° СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕСЃС‚СЊ РїРѕРЅСЏС‚СЊ РїРѕСЃР»Р°РЅРёРµ. РЎРєРµРїС‚РёРєРё, РЅР°РїСЂРѕС‚РёРІ, СѓС‚РІРµСЂР¶РґР°СЋС‚, С‡С‚Рѕ Р°РЅРѕРјР°Р»РёСЏ вЂ“ СЃСѓС‚СЊ РїСЃРёС…РѕС„РёР·РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ СЃРѕСЃС‚РѕСЏРЅРёСЏ С‡РµР»РѕРІРµРєР°, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РјРѕР¶РµС‚ РІ РѕС‡РµСЂС‚Р°РЅРёСЏС… Р»СЋР±РѕРіРѕ Р·РѕР»РѕС‚РёСЃС‚РѕРіРѕ РѕР±Р»Р°РєР° СѓРІРёРґРµС‚СЊ РјРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРёР№ СЃР»РµРґ РёР»Рё РїРѕСЃР»Р°РЅРёРµ РїРѕС‚СѓСЃС‚РѕСЂРѕРЅРЅРёС… РјРёСЂРѕРІ.
Р Р°С†РёРѕРЅР°Р»РёСЃС‚С‹ РїРѕР»Р°РіР°СЋС‚, С‡С‚Рѕ РєР°РјРµСЂС‹ РІРёРґРµРѕРЅР°Р±Р»СЋРґРµРЅРёСЏ РЅСѓР¶РЅРѕ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ РїРѕ РЅР°Р·РЅР°С‡РµРЅРёСЋ вЂ“ РґР»СЏ РїРѕРёРјРєРё РїСЂРµСЃС‚СѓРїРЅРёРєРѕРІ, Р° РЅРµ РґР»СЏ РѕС‚СЃР»РµР¶РёРІР°РЅРёСЏ РёРЅРѕРїР»Р°РЅРµС‚РЅС‹С… С†РёРІРёР»РёР·Р°С†РёР№.
РЎРµСЂРіРµР№ Р”РµРЅРёСЃРѕРІ...

Еще по теме

РЁР°С…С‚Р° РёРЅРѕРїР»Р°РЅРµС‚СЏРЅ Р±С‹Р»Р° РЅР°Р№РґРµРЅР° СѓС„РѕР»РѕРіР°РјР ...

РЁР°С…С‚Р° РёРЅРѕРїР»Р°РЅРµС‚СЏРЅ Р±С‹Р»Р° РЅР°Р№РґРµРЅР° СѓС„РѕР»РѕРіР°РјР ...

3-01-2018, 17:50
Читать
Р’ РЁРІРµС†РёРё Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Рё РЅР° РєР°РјРµСЂСѓ С‡РµС‚С‹СЂРµ Р ...

Р’ РЁРІРµС†РёРё Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Рё РЅР° РєР°РјРµСЂСѓ С‡РµС‚С‹СЂРµ Р ...

10-12-2017, 02:50
Читать
РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ СѓС„РѕР»РѕРіРё РЅР°Р·РІР°Р»Рё РёРЅРѕРїР»Р°РЅРµС‚СЏ ...

РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ СѓС„РѕР»РѕРіРё РЅР°Р·РІР°Р»Рё РёРЅРѕРїР»Р°РЅРµС‚СЏ ...

17-09-2017, 13:50
Читать
РЈС„РѕР»РѕРіРё Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Рё РќР›Рћ РІРѕР·Р»Рµ РњРљРЎ

РЈС„РѕР»РѕРіРё Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°Р»Рё РќР›Рћ РІРѕР·Р»Рµ РњРљРЎ

13-08-2017, 13:20
Читать
РћС‚РєСЂС‹С‚С‹ РЅРѕРІС‹Рµ РїСЂРµРґРµР»С‹ С„СѓРЅРєС†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№ С‡Р°С ...

РћС‚РєСЂС‹С‚С‹ РЅРѕРІС‹Рµ РїСЂРµРґРµР»С‹ С„СѓРЅРєС†РёРѕРЅР°Р»СЊРЅРѕР№ С‡Р°С ...

17-07-2017, 07:31
Читать
Р”СѓР±Р»РёРєР°С‚С‹ РЅРѕРјРµСЂРЅС‹С… Р·РЅР°РєРѕРІ РЅР° Р°РІС‚Рѕ - РіРґРµ Р·Р ...

Р”СѓР±Р»РёРєР°С‚С‹ РЅРѕРјРµСЂРЅС‹С… Р·РЅР°РєРѕРІ РЅР° Р°РІС‚Рѕ - РіРґРµ Р·Р ...

7-07-2017, 02:45
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail