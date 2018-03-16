Р“РѕР»РѕСЃРѕРІР°РЅРёРµ РЅР° РІС‹Р±РѕСЂР°С… РїСЂРµР·РёРґРµРЅС‚Р° РёРґРµС‚ РїРѕ РІСЃРµР№ Р РѕСЃСЃРёРё: РЅР° Р§СѓРєРѕС‚РєРµ Рє 18:00 Р·Р°С„РёРєСЃРёСЂРѕРІР°РЅР° СЂРµРєРѕСЂРґРЅР°СЏ СЏРІРєР°

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Возле берегов Греции затонуло судно мигрантов, есть жертвы
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В Украине снег, температура от +1 до -9
? Дом в селе Саханка на юге ДНР разрушен прямым попаданием в ходе обстрела со стороны ВСУ – власти
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Елизавета Гаршина
Редактор раздела Политика
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