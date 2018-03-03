РЎРЁРђ РїСЂРёРЅСЏР»Рё РЅР° РІРѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРёРµ 15-СЋ РјРЅРѕРіРѕС†РµР»РµРІСѓСЋ РїРѕРґР»РѕРґРєСѓ РєР»Р°СЃСЃР° Virginia

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Хотят ли русские войны: в Украине сделали тревожный прогноз насчет ближайших планов Кремля
Силовики задержали сторонников Саакашвили в центре Киева: опубликованы фото и видео
Только один путь: в Украине рассказали, как достойно ответить на путинскую угрозу
"Квартал" забавным номером высмеял "выборы" Путина в России: опубликовано видео
Украина более привлекательна: известный ученый указал на важный момент с возвращением Крыма
Экономика
Toyota Land Cruiser Prado в феврале стал самым популярным SUV на "вторичке"
Не хуже Tesla: ТОП-5 китайских электрокаров
Во Владивостоке водители малолитражек седеют рано
Приморские предприниматели готовы на многое ради прибыли
Новый Ford Explorer приедет в Россию во втором квартале 2018 года
События
В Харькове столкнулись Volkswagen и ВАЗ: трое пострадавших
Власти города в США запретили майнинг
В США приняли на вооружение новейшую атомную субмарину
Возле берегов Греции затонуло судно мигрантов, есть жертвы
Жилой дом обрушился в Кызылординской области
Социум
В Украине снег, температура от +1 до -9
? Дом в селе Саханка на юге ДНР разрушен прямым попаданием в ходе обстрела со стороны ВСУ – власти
Рљ 10 С‡Р°СЃР°Рј СѓС‚СЂР° РІ Р§РµР»СЏР±РёРЅСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РїСЂРѕРіРѕР»РѕСЃРѕРІР°Р»Рѕ РїРѕС‡С‚Рё 10% РёР·Р±РёСЂР°С‚РµР»РµР№
РР·Р±РёСЂРєРѕРј РЅР°С‡Р°Р» РєРѕСЂСЂРµРєС‚РёСЂРѕРІР°С‚СЊ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ Рѕ СЏРІРєРµ: РґР°РЅРЅС‹Рµ РїРѕ РЎРІРµСЂРґР»РѕРІСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р±С‹Р»Рё Р·Р°РІС‹С€РµРЅС‹
Жители Воронежа создали умные носки и холодильник с бесконечной пищей
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Дзюба рвется в сборную
Ханни был рад забить первый гол за «Спартак»
Навас: Во втором тайме «Рубин» показал свою игру
«Барселона» — «Атлетик»: онлайн-трансляция начнется в 18:15
Нобоа: «Рубин» находится в сложной ситуации
Шоу-Биз
Алена Савкина поделилась своими переживаниями
Беременная Алена Ашмарина не смогла перенести нагрузок, однако Илья Григоренко был рядом
Мария Круглыхина задумывается о приемном ребенке
У Александры Шева обострились серьезные проблемы с кожей
Ольге Бузовой установят памятник
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
РђРјРµСЂРёРєР°РЅС†С‹ С…РѕС‚СЏС‚ РѕРїС‹Р»СЏС‚СЊ С†РІРµС‚С‹ СЂРѕР±РѕРїС‡РµР»Р°РјРё
Asahi Glass создала гибкое небьющееся стекло для складных смартфонов
Создан робот, помогающий детям контактировать с техникой
Blizzard показала, как в Overwatch создавалась Бригитта
Убийца Xiaomi Redmi Note 5: Lenovo S5 с искусственным интеллектом
Авто
Беспилотные такси Uber оснастят продвинутой иллюминацией
Новый Mercedes-Maybach GLS будет представлен в следующем месяце
Tesla Model X РїСЂРёР·РЅР°РЅ СЃР°РјС‹Рј РїСЂРѕР±Р»РµРјРЅС‹Рј РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂРѕРј 2018 РіРѕРґР° РІ Р РѕСЃСЃРёРё
Р’ Toyota СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Рё Рѕ РЅРѕРІРѕРј Camry СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ СЃР±РѕСЂРєРё
В ногу со временем: Ford Fairlane 1957 сделали электромобилем
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Хотят ли русские войны: в Украине сделали тревожный прогноз насчет ближайших планов Кремля
Политика
Сегодня, 09:15
Силовики задержали сторонников Саакашвили в центре Киева: опубликованы фото и видео
Политика
Сегодня, 09:15
Только один путь: в Украине рассказали, как достойно ответить на путинскую угрозу
Политика
Сегодня, 09:15
"Квартал" забавным номером высмеял "выборы" Путина в России: опубликовано видео
Политика
Сегодня, 09:15
Украина более привлекательна: известный ученый указал на важный момент с возвращением Крыма
Политика
Сегодня, 09:15
Киевские Ведомости
|
Политика
| РЎРЁРђ РїСЂРёРЅСЏР»Рё РЅР° РІРѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРёРµ 15-СЋ РјРЅРѕРіРѕС†РµР»РµРІСѓСЋ РїРѕРґР»РѕРґРєСѓ РєР»Р°СЃСЃР° Virginia
Политика
РЎРЁРђ РїСЂРёРЅСЏР»Рё РЅР° РІРѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРёРµ 15-СЋ РјРЅРѕРіРѕС†РµР»РµРІСѓСЋ РїРѕРґР»РѕРґРєСѓ РєР»Р°СЃСЃР° Virginia
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-03/rrssres-ryisrersrr-rr-rrrssrrrrer-rrrsr-resssrrresrrre-rs-30rr_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Р РѕСЃСЃРёСЏ РїСЂРёРЅСЏР»Р° РЅР° РІРѕРѕСЂСѓР¶РµРЅРёРµ РЅРѕРІС‹Рµ РёСЃС‚СЂРµ ...
3-03-2018, 22:19
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-12/rsrrrrre-rrsrre-rr-rsrr-rrsrrrss-ryirrrrrryes_1.png" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
РЈС„РѕР»РѕРіРё РЅР°С€Р»Рё РЅР° Р›СѓРЅРµ РѕРіСЂРѕРјРЅСѓСЋ РїРѕРґР»РѕРґРєСѓ
6-12-2017, 14:40
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-11/r-rrsrrrr-rsrrrsrers-resss-ryirsrssrrsss-rssrrress-rr-srsrs-rrrrss-ryirrrrrryes_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
РЈ Р±РµСЂРµРіРѕРІ РђСЂРіРµРЅС‚РёРЅС‹ РёС‰СѓС‚ РїРµСЂРµСЃС‚Р°РІС€СѓСЋ РІС‹С… ...
17-11-2017, 22:46
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-11/rrrssr-rssrrrss-rrr-ryirrrrrrrrr-srrsr-rer-rr-ryirrrsr-rr-ssrrrsrerr-rssr_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
РџРѕР»СЊС€Р° РѕСЃС‚Р°Р»Р°СЃСЊ Р±РµР· РїРѕРґРІРѕРґРЅРѕРіРѕ С„Р»РѕС‚Р° РёР·-Р ...
2-11-2017, 01:50
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-08/rssrsreryere-rrsrrs-ryirrrrrryer-rrer-srressrrrerr-srrr-srrs_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
РСЃС‚РѕСЂРёРєРё: РџРµСЂРІР°СЏ РїРѕРґР»РѕРґРєР° РЎРЁРђ СѓРЅРёС‡С‚РѕР¶РёР»Р° ...
27-08-2017, 02:46
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-07/rryesrrerr-rrrrs-ryirrssress-rssrrer-rer-rrer_1.png" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
РЈРєСЂР°РёРЅР° РјРѕР¶РµС‚ РїРѕР»СѓС‡РёС‚СЊ РѕСЂСѓР¶РёРµ РёР· РЎРЁРђ
25-07-2017, 11:20
Читать
Политика
Сегодня, 08:35
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/2.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/2.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Елизавета Гаршина
Редактор раздела Политика
Написать на e-mail