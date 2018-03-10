| | Убийца Xiaomi Redmi Note 5: Lenovo S5 с искусственным интеллектом
Наука

Убийца Xiaomi Redmi Note 5: Lenovo S5 с искусственным интеллектом

Известная компания Lenovo недавно опубликовала тизер нового телефона S5. Как оказалось, смартфон будет работать на операционной системе с интеграцией искусственного интеллекта. Считается, что новинка станет настоящим «убийцей» Xiaomi Redmi Note. Официально Lenovo презентует S5 уже 20 марта в Пекине.
Убийца Xiaomi Redmi Note 5: Lenovo S5 с искусственным интеллектом


Вице-президент компании Lenovo Чанга Ченга на своём официальном аккаунте в китайской социальной сети Weibo заявил, что в Lenovo S5 будет интегрирован искусственный интеллект. Речь идёт о фирменной прошивке ZUI 3.5, которая создана на основе операционной системе Android Oreo. Эта ОС должна работать намного быстрее предыдущих версий. Но остаётся вопрос, зачем этот искусственный интеллект в смартфоне и как он будет реализован.
Убийца Xiaomi Redmi Note 5: Lenovo S5 с искусственным интеллектом


Ранее в Сети появились утечки Lenovo S5, которые показали более точные характеристики устройства. Дисплей телефона будет иметь размер в 5,65 дюймов, разрешение FHD, то есть 2160х1080 точек. Соотношение сторон уже стандартное для 2018 года – 18:9. Какой процессор будет в Lenovo S5, пока что не известно, скорее всего им станет чип из среднего класса.
Lenovo S5 также будет обладать 3 или 4 гигабайтами постоянной оперативной памяти, а также 32 или 64 гигабайтами флеш-хранилища. Камера скорее всего будет двойная, сканер отпечатков пальцев расположился на задней крышке. Аккумулятор составит 3 тысячи мАч...

Еще по теме

Lenovo S5 презентуют, как «убийцу» Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Lenovo S5 презентуют, как «убийцу» Xiaomi Redmi Note 5 Pro

10-03-2018, 11:00
Читать
Эксперты назвали отличия между Lenovo K3 Note и Xiaomi Mi4C

Эксперты назвали отличия между Lenovo K3 Note и Xiaomi Mi4C

21-05-2017, 19:30
Читать
Эксперты рассказали, что лучше: Lenovo K3 Note или Xiaomi Mi4C

Эксперты рассказали, что лучше: Lenovo K3 Note или Xiaomi Mi4C

21-05-2017, 05:43
Читать
Смартфон Lenovo K5 Note доступен по предзаказу

Смартфон Lenovo K5 Note доступен по предзаказу

23-06-2016, 22:03
Читать
Lenovo представила смартфон K5 Note

Lenovo представила смартфон K5 Note

26-01-2016, 02:30
Читать
Lenovo анонсировал новый смартфон X3 Lite

Lenovo анонсировал новый смартфон X3 Lite

26-10-2015, 03:31
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail