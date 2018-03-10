Убийца Xiaomi Redmi Note 5: Lenovo S5 с искусственным интеллектом

Известная компания Lenovo недавно опубликовала тизер нового телефона S5. Как оказалось, смартфон будет работать на операционной системе с интеграцией искусственного интеллекта. Считается, что новинка станет настоящим «убийцей» Xiaomi Redmi Note. Официально Lenovo презентует S5 уже 20 марта в Пекине.Вице-президент компании Lenovo Чанга Ченга на своём официальном аккаунте в китайской социальной сети Weibo заявил, что в Lenovo S5 будет интегрирован искусственный интеллект. Речь идёт о фирменной прошивке ZUI 3.5, которая создана на основе операционной системе Android Oreo. Эта ОС должна работать намного быстрее предыдущих версий. Но остаётся вопрос, зачем этот искусственный интеллект в смартфоне и как он будет реализован.Ранее в Сети появились утечки Lenovo S5, которые показали более точные характеристики устройства. Дисплей телефона будет иметь размер в 5,65 дюймов, разрешение FHD, то есть 2160х1080 точек. Соотношение сторон уже стандартное для 2018 года – 18:9. Какой процессор будет в Lenovo S5, пока что не известно, скорее всего им станет чип из среднего класса.Lenovo S5 также будет обладать 3 или 4 гигабайтами постоянной оперативной памяти, а также 32 или 64 гигабайтами флеш-хранилища. Камера скорее всего будет двойная, сканер отпечатков пальцев расположился на задней крышке. Аккумулятор составит 3 тысячи мАч...