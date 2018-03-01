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Blizzard показала, как в Overwatch создавалась Бригитта

Авторы из студии Blizzard преподнесли геймерам приятный сюрприз. Теперь в игре появится новый интересный персонаж, объявившаяся дочь Торбьорна Бригитта, о существовании которой ранее только намекалось. Разработчики опубликовали ролик о процессе создания героини из группы поддержки.
Blizzard показала, как в Overwatch создавалась Бригитта

Сюжетная линия популярного комикса Overwatch уже вплетала Бригитту в канву повествования, поэтому авторам из Blizzard не пришлось придумывать что либо новое в облике героини. Крепкая, плотно сбитая девушка с забавными веснушками, несмотря на свою трогательную внешность, может быть весьма опасной. Кроме того, она изобретательна и имеет хорошую техническую подготовку. Сказались гены папы Торбьорна.
                                   
Доспехи Бригитты художники стилизовали под защитную броню персонажей из ее ближайшего окружения. По традиции новый персонаж не может быть допущен к соревновательной части сразу после его внедрения во вселенную игры. Однако новый сезон начнется уже через две недели и Бригитта станет полноправным участником. Основным оружием девушки стал разящий ракетный цеп, от взмаха которого могут пострадать сразу несколько противников...[/media]

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