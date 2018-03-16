| | Создан робот, помогающий детям контактировать с техникой
Наука

Создан робот, помогающий детям контактировать с техникой

21 век ознаменован высоким уровнем развития робототехники, и детям придется все чаще сталкиваться с роботами. Инженеры из Южной Кореи создали робота, помогающего упростить контакт детей с техникой.
Создан робот, помогающий детям контактировать с техникой


Механическая черепаха по имени Шелли научит молодое поколение не прибегать к излишним контактам с техникой. Несмотря на малые размеры, робот оснащен искусственным интеллектом. Разработка будет представлена на технической выставке ACM/IEEE, которая пройдет в Далласе.

Специалисты из Национального университета в Сеуле разработали 2 проекта. Первый из них описан выше, второй, схожий с Шелли, будет заниматься оценкой контакта детей с роботами, и ограничивать их в случае необходимости. Причиной для создания подобного рода техники послужило то, что большинство небольших устройств в доме ломается из-за детей. Черепаха оснащена светодиодами и датчиками, отвечающими за перемещение. Шелли оценит уровень угрозы ребенка для прочей техники и начнет разговор голосом одного из мультипликационных персонажей. Однако психологи считают, что подобные роботы могут нести вред психическому здоровью детей...[/media]

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