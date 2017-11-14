| | Asahi Glass создала гибкое небьющееся стекло для складных смартфонов
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Asahi Glass создала гибкое небьющееся стекло для складных смартфонов

Японская компания Asahi Glass намерена удивить мир на выставке Display Week 2018, которая состоится в Лос-Анджелесе в конце весны. Разработчики заявили о создании гибкого небьющегося стекла для складных и трансформирующихся смартфонов.
Asahi Glass создала гибкое небьющееся стекло для складных смартфонов

Эксперты считают, что если характеристики изделия соответствуют анонсированным в Asahi Glass, то в сфере производства смартфонов произойдет настоящий революционный прорыв. По крайней мере, предыдущая модификация гнущегося стекла от японского производителя позволила начать выпуск складывающихся мобильных устройств от нескольких ведущих компаний.
Анонсированная новинка уникальна по своему технологическому воплощению. Во-первых, толщина стекла уменьшена до семи сотых миллиметра. Во-вторых, оно обладает прочностью, превышающей аналоги более чем в два раза. Кроме того, радиус кривизны доведен до двух с половиной миллиметров, что открывает новые возможности для производителей складывающихся смартфонов. По словам разработчиков, стекло от Asahi Glass практически невозможно разбить...

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