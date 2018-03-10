РђРјРµСЂРёРєР°РЅС†С‹ С…РѕС‚СЏС‚ РѕРїС‹Р»СЏС‚СЊ С†РІРµС‚С‹ СЂРѕР±РѕРїС‡РµР»Р°РјРё

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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
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Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
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Хотят ли русские войны: в Украине сделали тревожный прогноз насчет ближайших планов Кремля
Силовики задержали сторонников Саакашвили в центре Киева: опубликованы фото и видео
Только один путь: в Украине рассказали, как достойно ответить на путинскую угрозу
"Квартал" забавным номером высмеял "выборы" Путина в России: опубликовано видео
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Новый Ford Explorer приедет в Россию во втором квартале 2018 года
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В Харькове столкнулись Volkswagen и ВАЗ: трое пострадавших
Власти города в США запретили майнинг
В США приняли на вооружение новейшую атомную субмарину
Возле берегов Греции затонуло судно мигрантов, есть жертвы
Жилой дом обрушился в Кызылординской области
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В Украине снег, температура от +1 до -9
? Дом в селе Саханка на юге ДНР разрушен прямым попаданием в ходе обстрела со стороны ВСУ – власти
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Киевские Ведомости
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Наука
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Наука
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Анастасия Дущак
Редактор раздела Наука
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