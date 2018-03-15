? Дом в селе Саханка на юге ДНР разрушен прямым попаданием в ходе обстрела со стороны ВСУ – власти

Фото: администрация н.п. Саханка, архивДонецк, 18 мар – ДАН. Частный жилой дом в селе Саханка Новоазовского района на юге ДНР был полностью разрушен в результате ночного обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сегодня ДАН сообщили в администрации района.«Ночью с украинских позиций стреляли по селу Саханка. Прямым попаданием полностью разрушен дом по адресу Гавриленко, 26», – сказала собеседница агентства.Она добавила, что кроме того ночью было нарушено электроснабжение села Коминтерново. При этом причина обесточивания населенного пункта пока неизвестна. На место выехала ремонтная бригада.Ранее сегодня сообщалось, что обстрелы со стороны украинских силовиков за минувшие сутки не зафиксированы.Напомним, что 5 марта в Донбассе вступило в силу новое перемирие, которое было согласованно участниками переговорного процесса в Минске 2 марта...