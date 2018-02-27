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Социум

В Украине снег, температура от +1 до -9

В Украине снег, температура от +1 до -9
В воскресенье, 18 марта, в Украине ожидается снежная погода, на юге страны снег с дождем, средняя температура днем составит от +1 до -9 градусов, ночью от -1 до -15, в Крыму небольшая облачность, днем до +14, ночью от +6 до +8 градусов. Об этом свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра.На севере страны небольшой снег, столбик термометра днем упадет до -9 градусов, ночью от -10 до -15 градусов.В западных, центральных и восточных областях ночью и днем ожидается сильный снег, температура днем составит от -3 до -8 градусов, ночью от -6 до -12 градусов. В Закарпатской области сильный снег, днем от -1 до -3, ночью от -2 до -4 градусов.На юге Украины осадки ожидаются ночью, местами сильный дождь. Средняя температура днем составит от 0 до -3 градусов, ночью от -1 до -5.В Киеве ожидается снег, днем столбик термометра упадет до -9, ночью до -11 градусов...

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