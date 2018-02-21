| | В Харькове столкнулись Volkswagen и ВАЗ: трое пострадавших
События

В Харькове столкнулись Volkswagen и ВАЗ: трое пострадавших

В Харькове столкнулись Volkswagen и ВАЗ: трое пострадавших
В больницу доставили водителя ВАЗа и двух пассажиров.

18 марта, около 06:00, патрульные получили сообщение о ДТП на пeрeкрестке пр. Московского и ул. Тарасовской. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции Харьковской области., пишет Киевские Ведомости со ссылкой на 057.

По предварительной информации, на дороге столкнулись автомобили ВАЗ 2109 и Volkswagen Caddi.

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На месте работала следственно-опeративная группа. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

В Харькове столкнулись Volkswagen и ВАЗ: трое пострадавших

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