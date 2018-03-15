Удар по простым россиянам: в Британии раскритиковали высылку дипломатов из РФ

воскресенье, 18 марта 2018, 10:50Поделитьсяпереглянути новину українськоюГлава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал бессмысленным ответ Москвы на высылку российских дипломатов после отравления экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.Соответствующий комментарий министр дал журналистам британского издания The Sun.Джонсон считает, что закрытие Россией Британского совета и высылка 23 британских дипломатов навредит только самим жителям РФ."Эти бесполезные меры ударят лишь по простым россиянам, поскольку отнимут у них безобидную возможность выучить английский или запросить визу", - заметил политик.По его мнению, у России, в отличии от Великобритании, нет "друзей" среди других стран, и РФ становится всё более одинокой и изолированной.Как сообщал "Апостроф", 14 марта Великобритания официально обвинила Кремль в отравлении нервно-паралитическим веществом экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также заявила о высылке 23 российских дипломатов.Вскоре после этого МИД РФ объявил персонами нон грата 23 британских дипломатов и отозвал согласие на открытие британского консульства в Санкт-Петербурге...