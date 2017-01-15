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Названы новые технологии, которые сделают выборы честными

Специалисты по информационным технологиям полагают, что развитие электронных систем позволит сделать выборы честными в любой точке мира. Свой выбор эксперты остановили на Etherum.
Названы новые технологии, которые сделают выборы честными


 Etherum – платформа, позволяющая создавать децентрализованные сервисы в онлайн-режиме, основанных на системе последовательных цепочек блоков. Работать она будет на базе умных контактов. Специалисты уверяют, что при переводе всех государственных манипуляции, таких как регистрация недвижимости или выборы, на новую платформу, процедуры станут максимально честными, безопасными и прозрачными.
Особенностью блокчейна является то, что внесение корректировок в систему для посторонних лиц будет невозможно. Это упростит и систему выборов, исключив из нее лишние расходы. Платформа позволит обойтись без создания избирательных участков, распечатки и сбора бюллетеней. Сама платформа требует доработки в тех случаях, если получит широкое распространение, но даже на данном этапе она прекрасно подходит для подобных операций...

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