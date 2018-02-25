У Xiaomi Mi 6 появилась поддержка опции Project Treble для быстрого обновления Android

Project Treble позволяет Google обновлять и что-то добавлять без конфликтов с ПО от производителей смартфона. Такая поддержка есть далеко не у всех телефонов. Например, у многих топовых она отсутствует, хотя там и есть ОС Android Oreo. Xiaomi Mi 6 отличается в этом плане, что очень полезно, поскольку на телефоне максимально быстро появляются все нужные обновления от Google.
Всё происходит благодаря прошивке MIUI 9 с двумя разделами. Предполагается, что функция Project Treble может быть доступна и в других смартфонах Xiaomi – Redmi Note 4 и Mi 5, хотя пока там она только тестируется. Эксперты предполагают, что опция поспособствует улучшению продаж этих смартфонов...