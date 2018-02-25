| | У Xiaomi Mi 6 появилась поддержка опции Project Treble для быстрого обновления Android
Наука

У Xiaomi Mi 6 появилась поддержка опции Project Treble для быстрого обновления Android

Главное новшество ОС Android Oreo, представленной компанией Google в прошлом году, это функция Project Treble. Благодаря ей происходит разделение операционной системы на часть, которая подчинена Google, и часть именно под телефон. Теперь поддержка данной функции есть и у Xiaomi Mi 6, как сообщает «Версия.Инфо».
У Xiaomi Mi 6 появилась поддержка опции Project Treble для быстрого обновления Android


  Project Treble позволяет Google обновлять и что-то добавлять без конфликтов с ПО от производителей смартфона. Такая поддержка есть далеко не у всех телефонов. Например, у многих топовых она отсутствует, хотя там и есть ОС Android Oreo. Xiaomi Mi 6 отличается в этом плане, что очень полезно, поскольку на телефоне максимально быстро появляются все нужные обновления от Google.
Всё происходит благодаря прошивке MIUI 9 с двумя разделами. Предполагается, что функция Project Treble может быть доступна и в других смартфонах Xiaomi – Redmi Note 4 и Mi 5, хотя пока там она только тестируется. Эксперты предполагают, что опция поспособствует улучшению продаж этих смартфонов...

Еще по теме

Xiaomi Redmi Note 5 Pro РІС‹Р№РґРµС‚ СЃ С„СѓРЅРєС†РёРµР№ РѕР±РЅРѕРІР»РµРЅРё ...

Xiaomi Redmi Note 5 Pro РІС‹Р№РґРµС‚ СЃ С„СѓРЅРєС†РёРµР№ РѕР±РЅРѕРІР»РµРЅРё ...

25-02-2018, 22:51
Читать
Пользователей рассмешил баг в смартфонах Xiaomi на MIUI 9

Пользователей рассмешил баг в смартфонах Xiaomi на MIUI 9

31-01-2018, 04:35
Читать
OnePlus отказали своим пользователям в обновлении

OnePlus отказали своим пользователям в обновлении

3-12-2017, 16:10
Читать
Google приступила к разработке Android P

Google приступила к разработке Android P

2-09-2017, 05:10
Читать
Google планирует изменить структуру Android

Google планирует изменить структуру Android

15-05-2017, 00:21
Читать
СМИ рассказали, какие смартфоны Xiaomi получат Android 7.0

СМИ рассказали, какие смартфоны Xiaomi получат Android 7.0

24-01-2017, 16:07
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail