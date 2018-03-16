| | «ВКонтакте» закрыла доступ к новостной ленте пользователям Kate Mobile
Наука

«ВКонтакте» закрыла доступ к новостной ленте пользователям Kate Mobile

Социальная сеть «ВКонтакте» снова вводит новые ограничения. На этот раз они коснулись популярного клиента для мобильных платформ Kate Mobile. Теперь пользователи данного приложения не могут получить доступ к новостной ленте. Люди остались этим очередным ограничениям в который раз недовольными.
«ВКонтакте» закрыла доступ к новостной ленте пользователям Kate Mobile


Стоит уточнить, что Kate Mobile является приложением для смартфонов, которое предоставляет пользователям альтернативный доступ к социальной сети «ВКонтакте». Последняя же не сотрудничает с Kate Mobile и никакого отношение вообще к программе не имеет.
Очередной апдейт-ограничение вышел ещё 15 марта. Тогда многие люди заметили, что у них стоит запрет на просмотр своей новостной ленты. Разработчики Kate Mobile рассказали, что «ВКонтакте» требуют от последних наполнение новостной ленты огромным количеством рекламных постов, как это присутствует в официальной версии «ВКонтакте».
В самой социальной сети во время своих комментариев заявили, что якобы Kate Mobile показывали пользователям ту рекламу, которая противоречит правилам и политики «ВКонтакте». К примеру, это могли быть «магические» средства для похудения и таблетки для улучшения потенции...

Еще по теме

РќРѕРІРѕРІРІРµРґРµРЅРёСЏ В«Р’РљРѕРЅС‚Р°РєС‚РµВ» Р·Р°РєСЂС‹Р»Рё РЅРѕРІРѕСЃС‚ ...

РќРѕРІРѕРІРІРµРґРµРЅРёСЏ В«Р’РљРѕРЅС‚Р°РєС‚РµВ» Р·Р°РєСЂС‹Р»Рё РЅРѕРІРѕСЃС‚ ...

16-03-2018, 23:05
Читать

"ВКонтакте" начнет продажу сим-карт VK Mobile

4-06-2017, 07:15
Читать
Пользователям «Vodafone Украина» заблокирован доступ к

Пользователям «Vodafone Украина» заблокирован доступ к "ВКонтакте" и "Од ...

18-05-2017, 03:00
Читать
«ВКонтакте» производит тестирование виртуального оператора связи VK Mobile

«ВКонтакте» производит тестирование виртуального оператора связи VK Mobile

5-04-2017, 17:00
Читать
Пользователи потеряли доступ к

Пользователи потеряли доступ к "ВКонтакте"

13-03-2017, 16:51
Читать
«ВКонтакте» изменит алгоритм формирования новостной ленты

«ВКонтакте» изменит алгоритм формирования новостной ленты

7-12-2015, 13:25
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail