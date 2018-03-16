«ВКонтакте» закрыла доступ к новостной ленте пользователям Kate Mobile

Социальная сеть «ВКонтакте» снова вводит новые ограничения. На этот раз они коснулись популярного клиента для мобильных платформ Kate Mobile. Теперь пользователи данного приложения не могут получить доступ к новостной ленте. Люди остались этим очередным ограничениям в который раз недовольными.Стоит уточнить, что Kate Mobile является приложением для смартфонов, которое предоставляет пользователям альтернативный доступ к социальной сети «ВКонтакте». Последняя же не сотрудничает с Kate Mobile и никакого отношение вообще к программе не имеет.Очередной апдейт-ограничение вышел ещё 15 марта. Тогда многие люди заметили, что у них стоит запрет на просмотр своей новостной ленты. Разработчики Kate Mobile рассказали, что «ВКонтакте» требуют от последних наполнение новостной ленты огромным количеством рекламных постов, как это присутствует в официальной версии «ВКонтакте».В самой социальной сети во время своих комментариев заявили, что якобы Kate Mobile показывали пользователям ту рекламу, которая противоречит правилам и политики «ВКонтакте». К примеру, это могли быть «магические» средства для похудения и таблетки для улучшения потенции...