Эксперты: В будущем у всех ноутбуков будет два экрана и сенсорная клавиатура

По словам экспертов в области информационных технологий, ближайшее будущее последних не за привычными ноутбуками, а двухэкранными, имеющими сенсорную клавиатуру. Это будет очень полезно, что доказано на патентных заявках Apple и Google, как сообщает «Версия.Инфо».Предполагается, что именно у Apple первыми появятся такие революционные лэптопы. Разработчики этой корпорации смогли добиться того, чтобы экран стал гибким, и можно нажимать клавиши, прикасаясь к нему. Также это не полностью клавиатура. Время от времени там будет обычный дисплей с возможностью отображения нового опционала.Благодаря искусственному интеллекту, клавиатура ещё и научит пользователя грамотности, поскольку текст будет корректироваться на ходу. Есть мнение также, что в теории получится набирать текст, не прикасаясь к девайсыу, с помощью компьютезированных помощников. Кроме того, останется и классическая клавиатура, а экраны могут использоваться оптимально. По мнению экспертов, пользователей заинтересуются такие новинки...