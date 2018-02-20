Эксперты рассказали о правилах подзарядки смартфонов

Эксперты рассказали, как правильно подзаряжать аккумулятор мобильных телефонов, чтобы не повредить литий-ионовые батареи.По словам специалистов, нельзя оставлять смартфоны на подзарядке на всю ночь, так как, несмотря на то, что после полного заряда блоки отключаются, устройство медленно теряет заряд, и снова начинает подзаряжаться. Это активирует "стрессовый" режим работы, что ведет к изнашиванию.Для подзарядки устройства требуется всего 1,5-2 часа, поэтому лучше пополнять заряд либо до, либо после работы.Необходимо избегать перегрева и переохлаждения гаджетов, ведь это обеспечит сохранность и долговечность как батареи, так и самому смартфону.Специалисты советуют заряжать аккумулятор до уровня от 40% до 80%, так как крайние значения активируют все тот же «стрессовый» режим.Для процедуры необходимо обязательно пользоваться именно тем кабелем и блоком, которые были в комплекте с устройством. И не стоит бояться быстрой зарядки смартфона, ведь она не наносит вред литий-ионовым батареям, как многие привыкли думать...