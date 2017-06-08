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Наука

В WhatsApp добавили три новые полезные функции

Разработчики приложения WhatsApp сообщили, что добавили в свой мессенджер новые полезные функции. Отмечается, что приложение пополнилось сразу тремя новыми возможностями.
В WhatsApp добавили три новые полезные функции


Первым новшеством названа возможность добавлять описание группы в чат. Таким образом новые пользователи смогут сразу увидеть суть общения в чате. Кроме этого в группы добавилась возможность быстрого поиска участников.
Но главным «приобретением» обновления разработчики назвали возможность переключаться с обычного звонка на видеосвязь. Специалисты отмечают, что для этого теперь достаточно одного простого нажатия на кнопку «видео».
Стоит также заметить, что данные функции доступны только для смартфонов, работающих на базе Android...

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