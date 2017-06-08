В WhatsApp добавили три новые полезные функции

Разработчики приложения WhatsApp сообщили, что добавили в свой мессенджер новые полезные функции. Отмечается, что приложение пополнилось сразу тремя новыми возможностями.Первым новшеством названа возможность добавлять описание группы в чат. Таким образом новые пользователи смогут сразу увидеть суть общения в чате. Кроме этого в группы добавилась возможность быстрого поиска участников.Но главным «приобретением» обновления разработчики назвали возможность переключаться с обычного звонка на видеосвязь. Специалисты отмечают, что для этого теперь достаточно одного простого нажатия на кнопку «видео».Стоит также заметить, что данные функции доступны только для смартфонов, работающих на базе Android...