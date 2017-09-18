| | Специалисты рассказали о предполагаемом дисплее для LG G7
Наука

Специалисты рассказали о предполагаемом дисплее для LG G7

Эксперты полагают, что компания LG будет использовать в своем новом флагмане ЖК-дисплей. Они полагают, что разработчики отказались от использования OLED-технологий для снижения цены на смартфон.
Специалисты рассказали о предполагаемом дисплее для LG G7


 Аналитики отмечают, что подобные решения положительно сказываются на уровне продаж телефонов. OLED-дисплеи стоят значительно больше, чем жидкокристаллические. LG заявляла, что не будет, в отличии от конкурентов, сильно завышать цены на свои новые флагманы G7 и G8. Компания ранее рассказала, что в новых флагманах будут использованы уникальные дисплеи. Два этих фактора сходятся с предполагаемым вариантом с использованием ЖК-технологий.
Флагман LG G7, по словам разработчиков, будет потреблять на 35% меньше энергии, чем его предшественник. Это расходится с предположениями о использовании ЖК-матрицы, которая расходует больше энергии. У представленного на WMC-2018 смартфона LG V30 будет использован OLED-дисплей, который позволит владельцу заряжать устройство в два раза реже. Однако это повысит цену на устройство...

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